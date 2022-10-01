19 липня набрав чинності закон номер 2352-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин”, який вніс зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України в частині виключення норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на строкову та військову службу.

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Що змінилось

Однією з основних гарантій для працівників, які приєдналися до лав ЗСУ та тероборони, є збереження робочого місця та посади. Проте компанії вже не повинні виплачувати мобілізованим працівникам середню зарплату. Якщо ж у роботодавця є бажання й надалі робити виплати таким працівникам, він має право. Але це вже не буде називатися "середня зарплата" це вже будуть додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Тобто комерційні роботодавці можуть зберігати середній заробіток за працівниками й надалі, але це вже право, а не обов’язкова гарантія.

Однак є винятки, коли деякі роботодавці все ж таки будуть продовжувати виплачувати заробітну плату мобілізованим працівникам.

Кому зарплату виплачуватимуть на час мобілізації

Педагогічним та науково-педагогічним працівникам зберігають попередній заробіток у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

зберігають попередній заробіток у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період. Також новий закон не зачепив збереження середнього заробітку на час виконання державних або громадських обов’язків, куди належить добровільна участь у територіальній обороні. У переліку видів військової служби немає добровольчих формувань територіальних громад, тож це означає, що нововведення до тероборонців не застосовується. Так, хоч мобілізованими працівниками у побуті називають тих, хто потрапив до лав ЗСУ та територіальної оборони, вони мають різне законодавче регулювання, а тому й різні трудові права.

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