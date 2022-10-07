Однако медики должны будут служить обязательно. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

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Кого могут взять на военный учет

Да, теперь на уровне закона закреплено, что женщины могут быть взяты на военный учет при двух условиях:

только добровольно;

при условии, если их специальность или профессия родственна военно-учетной специальности в войсках.

Мы законодательно закрепили, что это будет добровольно, однако обязательный учет оставили для медицинских работников, как это было всегда,

– отметил Александр Завитневич.

Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день ни одного медика не мобилизовали в ряды ВСУ. Все медработники приходили только добровольно. Более того, сейчас потребности в медиках в армии нет.

Обратите внимание! Политик подчеркнул, что приказ Минобороны по перечню необходимых специальностей может изменяться.

В Минобороны также сообщили, что в ВСУ сейчас служит около 38 тысяч женщин, из которых около 5 тысяч по состоянию на июль этого года находились на передовой.

Мобилизация женщин переносится на год

Как известно, ранее в правительстве говорили, что с 1 октября украинским женщинам определенных профессий нужно будет встать на военный учет. Впрочем, все это решили отложить еще на год. Так, 6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий и специальностей до 1 октября 2023 года.

Теперь женщины могут становиться на военный учет и нести военную службу только добровольно.

Как подчеркнула адвокат Лидия Карплюк, в настоящее время никакой ответственности к женщинам, которые не встали на военный учет, не могут быть применены, так же как и не могут ограничить их в праве выезда за границу по этому основанию.

Детальнее о мобилизации женщин, наказании для тех, кто не станет на учет и возможность их выезда за границу читайте по ссылке.

Мобилизация в Украине: последние новости

1 октября Владимир Зеленский отменил осенний призыв, а также отсрочил увольнение в запас и демобилизацию. Так, демобилизация будет производиться не ранее объявления в установленном порядке.

Однако министр обороны Алексей Резников ни подтвердил, ни отрицал возможность дополнительной мобилизации. Он лишь отметил, что соответствующее решение будет принимать Генштаб ВСУ.

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