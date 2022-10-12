Зауважимо, що в Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Розповімо, кого можуть признати до війська цієї осені.

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Плановий осінній призов скасували

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський скасував осінній призов, запланований на жовтень 2022 року. Додамо, що ще в середині серпня міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що ЗСУ не потребує додаткової мобілізації. Винятком можуть стати фахівці деяких спеціальностей. Тоді він наголошував на операторах БпЛА, айтівцях, зв'язківцях, артилеристах й інших.

На той момент було відомо, що учасниками бойових дій є:

700 тисяч осіб, які мобілізовані до ЗСУ;

до 60 тисяч осіб, які служать у прикордонних військах;

до 90 тисяч, які служать у Нацгвардії;

до 100 тисяч у Національній поліції.

Водночас Резніков дав чітко зрозуміти кожному чоловікові: слід бути готовим до мобілізації. За словами міноборони втрати української сторони, хоч і не настільки суттєві, але вони є. Тож може виникнути потреба замінити тих, хто постраждав або загинув на полі бою.

Нагадаємо, що радник глави ОП Михайло Подоляк також висловив думку щодо мобілізації. Її він озвучив після оголошення Путіним часткового набору до війська. За словами Подоляка, наразі додатково проводити мобілізацію в Україні не потрібно. Він також підкреслив, що поповнюватимуть ряди лише спеціалісти. І лише тоді, коли відповідна потреба в них виникатиме.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога на фронті, то не зайвим буде їх пригадати собі. Ще й з урахуванням того, що щоденно лави "двохсотих" лише поповнюються.

На той світ відправили понад 63 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення знищити вдалося 63 380 російських загарбників. А от упродовж минулої доби ця цифра поповнилася на 270 бійців країни-агресорки. Зауважимо, що дані можуть дещо відрізнятися, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

Крім того, на брухт уже перетворили 5181 бойову броньовану машину, 1507 артилерійських систем, 355 РСЗВ, 182 засоби ППО, а також 136 одиниць спеціальної техніки. Також на балансі ворожого війська на 268 літаків, 235 гелікоптерів, 1129 БплА, 315 крилатих ракет, 15 суден і 3927 автомобілів і автоцистерн менше.

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