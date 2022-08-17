Зараз немає потреби мобілізувати усіх поспіль. Про це міністр оборони розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє 24 канал.

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Зараз потрібні лише конкретні спеціалісти

Досить багато громадян вже мобілізували до лав Збройних Сил і не тільки. Потреба зараз є у спеціалістах з визначеною професією.

Зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі,

– сказав Олексій Резніков.

Резніков додав, що потреби армії залежать від умов, а вони часто змінюються. Наприклад, коли сили оборони отримують "просунуте і складніше" озброєння натовського стандарту, "то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи".

Відомо, що завдання щодо мобілізації визначає Генштаб. Тобто очільник Генштабу та головнокомандувач ЗСУ оцінюють ситуацію на фронті й визначають, яка кількість сил і засобів і куди потрібна.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 серпня: відео