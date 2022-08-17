Сейчас нет необходимости мобилизовать всех подряд. Об этом министр обороны рассказал в интервью "Голосу Америки", сообщает 24 канал.

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Сейчас нужны только конкретные специалисты

Достаточно многие граждане уже мобилизовали в ряды Вооруженных Сил и не только. Потребность сейчас в специалистах с определенной профессией.

Сейчас требуются конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтовцы, связисты, артиллеристы, и так далее,

– сказал Алексей Резников.

Резников добавил, что потребности армии зависят от условий, а они часто меняются. Например, когда силы обороны получают "продвинутое и более сложное" вооружение натовского стандарта, "то и специалисты нам нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами".

Известно, что задача по мобилизации определяет Генштаб. То есть глава Генштаба и главнокомандующий ВСУ оценивают ситуацию на фронте и определяют, какое количество сил и средств и куда нужно.

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