Президент Володимир Зеленський вже підписував аналогічний указ навесні, скасувавши таким чином весняний призов строковиків. Однак в Україні триває загальна мобілізація.

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Що означає скасування осіннього призову

Указ Володимира Зеленського не передбачає жодних змін, він фактично є продовженням тих процесів, які тривають з весни. Єдина зміна – демобілізація військовослужбовців знову відтермінована й звільнення в запас відбуватиметься не раніше її оголошення.

Причини скасування призову цілком логічні – в Україні триває загальна мобілізація й військовозобов'язані громадяни поповнюють ряди Збройних Сил України. Відповідно до ухваленого Верховною Радою рішення, загальна мобілізація, як і воєнний стан, продовжена до 21 листопада.

Варто зауважити, що в Україні існують 4 черги мобілізації:

Перша черга оперативного резерву – військовослужбовці віком до 40 років, які проходили військову службу та мають бойовий досвід. Переважно це ветерани АТО та ООС;

Друга черга оперативного резерву – колишні військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом;

Мобілізаційний резерв – військовозобов'язані, які закінчили військову кафедру у вищому навчальному закладі та не були призвані під час попередніх мобілізаційних кампаній;

Цивільний резерв – громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров'я щодо призову для комплектування ЗСУ чи інших військових формувань в особливий період. Ті, хто не проходив військову службу, можуть бути мобілізовані для навчання у центри ЗСУ.

Однак усі мобілізаційні процеси триватимуть так, як і тривали до скасування осіннього призову. Варто зазначити, що нардеп Федір Веніславський ще у серпня зазначав, що ЗСУ забезпечені більш-менш сталим особовим складом, однак йдуть невеликі призови тих військовослужбовців, яких потребує сектор безпеки й оборони

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