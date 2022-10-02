Президент Владимир Зеленский уже подписывал аналогичный указ весной, отменив таким образом весенний призыв срочников. Однако в Украине продолжается всеобщая мобилизация.

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Что означает отмена осеннего призыва

Указ Владимира Зеленского не предусматривает никаких изменений, он фактически является продолжением процессов, которые длятся с весны. Единственное изменение – демобилизация военнослужащих снова отсрочена и увольнение в запас будет происходить не ранее ее объявления.

Причины отмены призыва вполне логичны – в Украине идет общая мобилизация и военнообязанные граждане пополняют ряды Вооруженных Сил Украины. Согласно принятому Верховной Радой решению, общая мобилизация, как и военное положение, продлена до 21 ноября.

Стоит отметить, что в Украине существует 4 очереди мобилизации:

Первая очередь оперативного резерва – военнослужащие в возрасте до 40 лет, проходившие военную службу и имеющие боевой опыт. В основном это ветераны АТО и ООС;

Вторая очередь оперативного резерва – бывшие военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служили по контракту;

Мобилизационный резерв – военнообязанные, которые окончили военную кафедру в высшем учебном заведении и не были призваны во время предыдущих мобилизационных кампаний;

Гражданский резерв – граждане, у которых нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья по призыву для комплектования ВСУ или других военных формирований в особый период. Те, кто не проходил военную службу, могут быть мобилизованы для обучения в центры ВСУ.

Однако все мобилизационные процессы будут продолжаться так, как продолжались до отмены осеннего призыва. Стоит отметить, что нардеп Федор Вениславский еще в августе отмечал, что ВСУ обеспечены более или менее постоянным личным составом, однако идут небольшие призывы тех военнослужащих, в которых нуждается сектор безопасности и обороны.

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