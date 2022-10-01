Украинским военнообязанным продолжают раздавать повестки. После получения документа человек должен появиться в местном территориальном центре комплектации (бывшем военкомате – 24 канал).

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Можно ли силой доставить кого-нибудь в ТЦК

Согласно действующему законодательству ответственным за прибытие в военкомат является исключительно военнообязанный. Нет ни одного положения, которое позволяло бы насильно доставлять людей в центры комплектации. Насильственные действия, напротив, наказываются украинской правосудной системой.

Органы власти могут задержать человека только в том случае, когда он:

попытался совершить уголовное правонарушение;

уже совершил уголовное правонарушение;

подозревается в совершении уголовного преступления.

Если гражданин Украины не совершил чего-либо противоправного, к нему нельзя применять силовые методы.

Причины, по которым человек может не появиться в военкомате

Существует лишь несколько причин, позволяющих вам не явиться в ТЦК, если вы получили повестку:

болезнь;

стихийное бедствие;

смерть родного человека;

другое важное обстоятельство, по которому призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.

Однако освобождение не является бессрочным. Рано или поздно вам все равно придется прибыть в военкомат.

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Напомним, юристы объяснили, что делать в случае получения повестки в другой области или, например, на блокпосте. Анна Оржеховская заявила, что такое "вручение" является незаконным, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту их проживания.

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