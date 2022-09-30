Украина активно формирует свои военные резервы с первых дней войны. Так что дополнительную мобилизацию объявят только в том случае, если это действительно потребуется. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Математику войны мы гораздо лучше понимаем, чем оппоненты"

Подоляк подчеркнул, что война – это постоянный процесс уточнений и оперативно-тактических изменений. Украина структурировала через системы территориальной обороны свои кадровые возможности. Кроме того, еще в начале полномасштабного вторжения наше государство активно договаривалось о тренинговых центрах с международными партнерами.

Советник главы ОП заверил, что мы следим за тем, как проходит мобилизация в России: кого и сколько отправляет враг и как это повлияет на развитие событий. От этого будет зависеть, понадобится ли дополнительная мобилизация или нет.

Украине важно качество, а не количество

Россия отправляет на поле сражения массу неподготовленных резервистов. Украине гораздо важнее качественная подготовка наших защитников.

Это война не стрелкового типа, а тяжелой артиллерии, сложной техники, специального программного обеспечения. Поэтому сегодня важно иметь именно специалистов, чем мы и занимаемся вместе с партнерами. Качество, а не количество,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! В Украине продлили общую мобилизацию до 21 ноября 2022 года.

Украинские военные на учениях заграницей: коротко о главном

По данным Генштаба, по состоянию на 1 сентября обучение за границей уже прошли 4000 украинских военных. Среди них более 2000 артиллеристов, 500 специалистов по использованию РСЗО, 500 специалистов ПВО, около 200 специалистов по эксплуатации противотанковых средств, около ста специалистов по радиолокационным системам.

Тренировки провели 14 стран-партнеров. В частности, Великобритания, США, Германия, Новая Зеландия, Швеция и другие государства.

15 сентября министерство обороны Испании сообщило о начале обучающей миссии на территории государства. Согласно обнародованному плану, украинские воины должны были пройти подготовку по обращению с боеприпасами полевой артиллерии большого калибра, в частности предоставленными Испанией зенитными батареями.

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