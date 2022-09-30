Україна активно формує свої військові резерви ще з перших днів війни. Тож додаткову мобілізацію оголосять лише в тому випадку, якщо це справді буде потрібно. Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Математику війни ми набагато краще розуміємо, аніж опоненти"

Подоляк наголосив, що війна – це постійний процес уточнень та оперативно-тактичних змін. Україна структурувала через системи територіальної оборони свої кадрові можливості. Окрім того, ще він початку повномасштабного вторгнення наша держава активно домовлялася про тренінгові центри з міжнародними партнерами.

Радник глави ОП запевнив, що ми слідкуємо за тим, як проходить мобілізація в Росії: кого і скільки відправляє ворог, та як це вплине на розвиток подій. Від цього залежатиме, чи знадобиться додаткова мобілізація, чи ні.

Україні важлива якість, а не кількість

Росія відправляє на поле бою масу непідготовлених резервістів. Натомість Україні набагато важливіша якісна підготовка наших захисників.

Це війна не стрілецького типу, а тяжкої артилерії, складної техніки, спеціального програмного забезпечення. Тому сьогодні важливо мати саме спеців, чим ми й займаємося разом з партнерами. Якість, а не кількість,

– підкреслив Подоляк.

Зверніть увагу! В Україні продовжили загальну мобілізацію до 21 листопада 2022 року.

Українські військові на навчаннях закордоном: коротко про головне

За даними Генштабу, станом на 1 вересня навчання закордоном вже пройшли 4000 українських військових. Серед них понад 2000 артилеристів, 500 спеціалістів із використання РСЗВ, 500 спеціалістів ППО, майже 200 фахівців з експлуатації протитанкових засобів, близько ста фахівців із радіолокаційних систем.

Тренування провели 14 країн-партнерів. Зокрема Велика Британія, США, Німеччина, Нова Зеландія, Швеція та інші держави.

15 вересня міністерство оборони Іспанії повідомило про початок навчальної місії на території держави. Згідно з оприлюдненим планом, українські воїни мали пройти підготовку щодо поводження з боєприпасами польової артилерії великого калібру, зокрема наданими Іспанією зенітними батареями.

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