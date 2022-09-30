Нещодавно ексочільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус дав інтерв'ю 24 каналу. Серед іншого Генерал заявив, що українська армія краща за російську.

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Генерал Америки про успіхи української армії на Харківщині

Петреус не приховував свого захвату від Збройних Сил. Він згадав, що раніше розмовляв з українськими військовими та зауважив їхню рішучість щодо контрнаступу.

Українські війська мають успіх, бо вони краще навчені, краще озброєні, краще вмотивовані, в них краще керівництво, краща організація, ніж у росіян. І це дійсно чудово,

– сказав генерал.

Ексглава ЦРУ наголосив, що українці не тільки мотивовані та відважні, а й озброєні "високою мораллю". За його словами, наша мета у цій війні є справедливою, адже ми боремось за існування власної держави.

Варте уваги – повне інтерв'ю з Девідом Петреусом: дивіться відео

Ефективність української тактики

Також американця вразила "ресурсна мобілізація" нашої армії. Він заявив, що українське командування діє більш зважено, аніж російське. Ми ефективно поєднуємо і застосовуємо наявні війська, а не просто "кидаємо танки на прорив". Українське військо діє злагоджено, працюють разом піхота, артилерія, ППО, розвідка та сапери.

Ваші трактори тягнуть підбиті російські танки, їх ремонтують і тут же відправляють у бій, ваша промисловість забезпечує війська усім необхідним, ви дуже креативно воюєте,

– зауважив Петреус.

Окрім того, він оцінив логістику. На його думку, оперативно відбувається підвіз боєприпасів та медична евакуація. Можна констатувати, що наша держава змогла вибудувати систему, за якою відбувається просування українських сил.

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Наступ на Лиман

Доказом того, що слова ексглави ЦРУ – правдиві, є успіхи ЗСУ на Донеччині біля Лимана. Зараз українська армія закінчує операцію з оточення окупантів.

Наш безпілотник зафіксував, що росіяни вимушені робити "тактичне перегрупування" – або ж тікати з українського міста.