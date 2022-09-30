Про це 24 каналу розповів радник голови МВС Ростислав Смірнов. На його думку, вірогідність застосування ядерної зброї зараз є надзвичайно малою, однак Україна має бути готовою до будь-яких варіантів розвитку ситуації.

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Україна готується до нової фази війни

Так, наша держава має прораховувати на кілька кроків уперед усі наші подальші дії в тому чи іншому випадку. За словами Смірнова, у найближчому майбутньому Україна буде здійснювати точкові контрнаступальні дії.

Ми готуємо нові й нові операції. У найближчому майбутньому ми побачимо не тільки успішну Харківську операцію, а й інші,

– наголосив радник голови МВС.

Зараз війну можна схарактеризувати як позиційну, оскільки лінія фронту є надзвичайно великою. Крім того, говорити про нову фазу поки зарано, оскільки вона буде означати тотальний контрнаступ Збройних Сил України.

Ми готуємося до нової фази війни, але ще точно в неї не вступили,

– пояснив Смірнов.

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