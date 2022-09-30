Про це 24 каналу розповів радник голови МВС Ростислав Смірнов. На його думку, вірогідність застосування ядерної зброї зараз є надзвичайно малою, однак Україна має бути готовою до будь-яких варіантів розвитку ситуації.
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Україна готується до нової фази війни
Так, наша держава має прораховувати на кілька кроків уперед усі наші подальші дії в тому чи іншому випадку. За словами Смірнова, у найближчому майбутньому Україна буде здійснювати точкові контрнаступальні дії.
Ми готуємо нові й нові операції. У найближчому майбутньому ми побачимо не тільки успішну Харківську операцію, а й інші,
– наголосив радник голови МВС.
Зараз війну можна схарактеризувати як позиційну, оскільки лінія фронту є надзвичайно великою. Крім того, говорити про нову фазу поки зарано, оскільки вона буде означати тотальний контрнаступ Збройних Сил України.
Ми готуємося до нової фази війни, але ще точно в неї не вступили,
– пояснив Смірнов.
Смірнов розповів про нову фазу війни: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Окупанти не полишають спроб захопити Донецьку область та намагаються зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. За минулу добу російські загарбники завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах.
- Втім, українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Лише за минулу добу, 29 вересня, наші воїни відбили атаки противника біля 9 населених пунктів й росіяни змушені були відступати.
- ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Вони прорвали ворожу оборону в районі Ставок, за 10 кілометрів на північ від Лиману. Також наші військові перерізали дорогу Торське – Дробишеве, яка була шляхом постачання для росіян.
- Українські військові поки не можуть піти в контрнаступ на Запорізькому напрямку. Все через брак відповідного озброєння. Якби Захід надав достатню кількість техніки, то усі побачили б великий контрнаступ. Наявного озброєння вистачає лише для паритету з Росією.