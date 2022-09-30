Об этом 24 каналу рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его мнению, вероятность применения ядерного оружия сейчас чрезвычайно мала, однако Украина должна быть готова к любым вариантам развития ситуации.
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Украина готовится к новой фазе войны
Так, наше государство должно просчитывать на несколько шагов вперед все наши дальнейшие действия в том или ином случае. По словам Смирнова, в ближайшем будущем Украина будет осуществлять точечные контрнаступательные действия.
Мы готовим новые и новые операции. В ближайшем будущем мы увидим не только успешную Харьковскую операцию, но и другие,
– подчеркнул советник главы МВД.
Сейчас войну можно охарактеризовать как позиционную, поскольку линия фронта является чрезвычайно большой. Кроме того, говорить о новой фазе пока рано, поскольку она будет означать тотальное контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
Мы готовимся к новой фазе войны, но еще точно в нее не вступили,
– пояснил Смирнов.
Смирнов рассказал о новой фазе войны: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новост
- Оккупанты не оставляют попыток захватить Донецкую область и пытаются сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам.
- Впрочем, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Только за минувшие сутки, 29 сентября, наши воины отбили атаки противника возле 9 населенных пунктов и россияне вынуждены были отступать.
- ВСУ, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана. Они прорвали вражескую оборону в районе Ставок, в 10 километрах к северу от Лимана. Также наши военные перерезали дорогу Торское – Дробышево, которая была путем снабжения для россиян.
- Украинские военные пока не могут пойти в контрнаступление на Запорожском направлении. Все из-за нехватки соответствующего вооружения. Если бы Запад предоставил достаточное количество техники, то все увидели бы крупное контрнаступление. Имеющегося вооружения хватает лишь для паритета с Россией.