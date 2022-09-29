Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Україна наразі не може проводити масштабний контрнаступальних операцій через брак відповідного озброєння. Якби Захід надав достатню кількість техніки, то усі побачили б великий контрнаступ.

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Вся наша війна опирається в постачання зброї. Якщо даватимуть в потрібних кількостях, то будемо наступати. Поки йде по "чайній ложці в годину", ні про який масштабний контрнаступ не можна говорити,

– зазначив Жданов.

Наявного озброєння вистачає лише для паритету

Як наголосив Жданов, теперішня кількість техніки дозволяє Збройним Силам тримати оборону та проводити певні контрнаступальні дії на окремих напрямках. Українські військові йдуть вперед лише там, де є можливість вимотати та максимально ослабити противника.

Залужний писав у статті, що нам треба десь 10 – 20 бригадних комплектів озброєння. Це по артилерійських стволах десь 500 одиниць. Ті 260 – 300, які нам надали, дозволяють вести оборонну операцію. І на окремих напрямках контрнаступальні дії. Вони трішки витягують на рівень паритету, але на рівень переваги поки ні,

– зазначив Жданов.

За його словами, ЗСУ вдалося прогнати окупантів з Харківщини, бо командування чудово "переграло" окупантів. Вони перекинули деякі з підрозділів на правобережжя Херсонщини і дещо оголили Харківщину.

Крім того, окупанти зосереджують досить велике угруповання біля Мелітополя – близько 10 БТГр. Для них це надзвичайно важливе місто, адже його втрата ознаменує серйозний провал путіна.

Коли українські військові звільнять Мелітополь, то вирішать 3 політичних завдання – оточать Енергодар, перекриють воду до Криму, а також переріжуть сухопутний коридор до Криму.

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Додамо, нещодавно ЗСУ влаштували своєрідне "полювання" на ворожі системи С-300. Як повідомив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, українські військові влучили у ворожу техніку в Токмаку. Відомо, що вдалося знищити системи С-300, а також боєкомплекти до неї.

Також Лишенко зауважив, що Збройні Сили втримують фронт у Запорізькій області. Лінія розмежування практично не змінюється.