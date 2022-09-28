Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він зазначив, що була інформація про нову партію установок в Бердянську. Проте наразі цей факт не може підтвердити чи спростувати.

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"Після полювання й завданої шкоди тим установкам (С-300 – 24 канал), сьогодні вперше, напевно, за 2 тижні Запоріжжя мало спокійну ніч", – зазначив Сергій Лишенко.

Він додав, що обстріли міста були щоденно й не менше, ніж 10 ракет. "Тому все ж таки сподіваємося, що полювання було вдалим, в тому числі за новоприбулою технікою", – акцентував депутат.

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Успіхи на фронті в Запорізькій області

За словами Сергія Лишенка, в Запорізькій області є один великий успіх – вдається стримувати лінію зіткнення.

Лінія фронту майже не змінюється. Розширили хіба в деяких місцях "сіру зону", але вона є стабільною,

– повідомив депутат.

"Враховуючи, що всі окупанти повідомляли про те, що мають намір приєднати Запорізьку область вцілому, то стримання й утримування лінії фронту є найкращим доказом – це їх бажання й не більше. Жодних успіхів на фронті не мають", – зазначив Сергій Лишенко.

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Окупанти завершили проведення псевдореферендумів на окупованих територіях нашої держави. Фальсифікаційна виборча комісія заявила начебто участь у голосуванні на Запоріжжі взяли 462 109 осіб.

Російські окупанти продовжують намагатися знищити населені пункти України. Для цього вони навіть застосовують заборонену зброю. Так, загарбники засипали забороненими фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області. Про це повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

Російські вороги продовжують обстрілювати Запоріжжя. Стало відомо, що під ранок 27 вересня окупанти завдали удару, внаслідок чого пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури.

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