Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він зазначив, що була інформація про нову партію установок в Бердянську. Проте наразі цей факт не може підтвердити чи спростувати.

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"Після полювання й завданої шкоди тим установкам (С-300 – 24 канал), сьогодні вперше, напевно, за 2 тижні Запоріжжя мало спокійну ніч", – зазначив Сергій Лишенко.

Він додав, що обстріли міста були щоденно й не менше, ніж 10 ракет. "Тому все ж таки сподіваємося, що полювання було вдалим, в тому числі за новоприбулою технікою", – акцентував депутат.

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Успіхи на фронті в Запорізькій області

За словами Сергія Лишенка, в Запорізькій області є один великий успіх – вдається стримувати лінію зіткнення.

Лінія фронту майже не змінюється. Розширили хіба в деяких місцях "сіру зону", але вона є стабільною,
– повідомив депутат.

"Враховуючи, що всі окупанти повідомляли про те, що мають намір приєднати Запорізьку область вцілому, то стримання й утримування лінії фронту є найкращим доказом – це їх бажання й не більше. Жодних успіхів на фронті не мають", – зазначив Сергій Лишенко.

Яка ситуація у Запоріжжі: останні новини

  • Окупанти завершили проведення псевдореферендумів на окупованих територіях нашої держави. Фальсифікаційна виборча комісія заявила начебто участь у голосуванні на Запоріжжі взяли 462 109 осіб.
  • Російські окупанти продовжують намагатися знищити населені пункти України. Для цього вони навіть застосовують заборонену зброю. Так, загарбники засипали забороненими фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області. Про це повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони.
  • Російські вороги продовжують обстрілювати Запоріжжя. Стало відомо, що під ранок 27 вересня окупанти завдали удару, внаслідок чого пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури.

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