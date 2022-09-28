Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він зазначив, що була інформація про нову партію установок в Бердянську. Проте наразі цей факт не може підтвердити чи спростувати.
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"Після полювання й завданої шкоди тим установкам (С-300 – 24 канал), сьогодні вперше, напевно, за 2 тижні Запоріжжя мало спокійну ніч", – зазначив Сергій Лишенко.
Він додав, що обстріли міста були щоденно й не менше, ніж 10 ракет. "Тому все ж таки сподіваємося, що полювання було вдалим, в тому числі за новоприбулою технікою", – акцентував депутат.
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Успіхи на фронті в Запорізькій області
За словами Сергія Лишенка, в Запорізькій області є один великий успіх – вдається стримувати лінію зіткнення.
Лінія фронту майже не змінюється. Розширили хіба в деяких місцях "сіру зону", але вона є стабільною,
– повідомив депутат.
"Враховуючи, що всі окупанти повідомляли про те, що мають намір приєднати Запорізьку область вцілому, то стримання й утримування лінії фронту є найкращим доказом – це їх бажання й не більше. Жодних успіхів на фронті не мають", – зазначив Сергій Лишенко.
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- Окупанти завершили проведення псевдореферендумів на окупованих територіях нашої держави. Фальсифікаційна виборча комісія заявила начебто участь у голосуванні на Запоріжжі взяли 462 109 осіб.
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