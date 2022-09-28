Так, загарбники засипали забороненими фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області. Про це повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

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Село на Запоріжжі засипали фосфорними боєприпасами

Ці боєприпаси підпалюють все, що горить. Найбільше від них потерпають цивільні мешканці. Внаслідок атаки окупантів згоріло декілька будинків та школа.

Окупанти не замислюються, що несуть страждання, нещастя, залишають без осель людей. Хіба так нормально поводити себе у 21 столітті? Попереду друга частина осені, дощі, потім зима. Де мешканцям села жити? У рашистів відсутня частина мозку, яка має давати відповіді на ці питання, бо вони дегенерати, інваліди розуму. Українці об'єднані, країни-партнери нас підтримують – тому ми переможемо! Смерть ворогам!

– наголосили у відомстві.

У селі на Запоріжжі окупанти застосували фосфорну зброю / фото Запорізька окрема бригада територіальної оборони

Чим небезпечні фосфорні боєприпаси

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що фосфорні боєприпаси є негуманним видом зброї. Така бомба підривається або на поверхні землі, або на визначеній висоті. Після цього розлітається білий фосфор, який підпалюється при плюсовій температурі.

Що захиститися, необхідно зняти одяг або закрити доступ до кисню. Зокрема, залити водою чи закрити мокрою ганчіркою, щоб припинити горіння.

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