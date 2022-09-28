Так, захватчики засыпали запрещенными фосфорными боеприпасами деревню в Запорожской области. Об этом сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.

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Село в Запорожье засыпали фосфорными боеприпасами

Эти боеприпасы поджигают все горящее. Больше всего от них страдают гражданские жители. В результате атаки оккупантов сгорело несколько домов и школа.

Оккупанты не задумываются, что несут страдания, несчастья, оставляют без жилья людей. Разве так нормально вести себя в 21 веке? Впереди вторая часть осени, дожди, затем зима. Где жителям села жить? У рашистов отсутствует часть мозга, которая должна давать ответы на эти вопросы, потому что они дегенераты, инвалиды разума. Украинцы объединены, страны-партнеры поддерживают нас – поэтому мы победим! Смерть врагам!

– отметили в ведомстве.

В селе на Запорожье оккупанты применили фосфорное оружие / фото Запорожская отдельная бригада территориальной обороны

Чем опасны фосфорные боеприпасы

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что фосфорные боеприпасы являются негуманным видом оружия. Такая бомба взрывается либо на поверхности земли, либо на определенной высоте. После этого разлетается белый фосфор, поджигаемый при плюсовой температуре.

Чтобы защититься, необходимо снять одежду или закрыть доступ к кислороду. В частности, залить водой или закрыть мокрой тряпкой, чтобы прекратить горение.

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