Такие боеприпасы относят к категории зажигательных, которые создают крупные очаги пожаров. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

К теме Ночью россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска: последствия обстрелов

Чем опасны фосфорные боеприпасы

По словам Жданова, они являются негуманным видом оружия. Такая бомба взрывается либо на поверхности земли, либо на определенной высоте. Затем разлетается так называемый белый фосфор, который поджигается при плюсовой температуре.

Если кто-то, не дай Бог, столкнется, ни в коем случае не стряхивайте с себя этот фосфор. Он имеет эффект меда. Его нельзя стряхнуть с руки – только смыть,

– рассказал военный эксперт.

Также надо снять одежду, если есть такая возможность, или закрыть доступ к кислороду. В частности, залить водой или закрыть мокрой тряпкой, чтобы прекратить горение.

Жданов добавил, что вследствие этого люди получают очень серьезные ожоги.

Военный эксперт объяснил, чем опасны фосфорные боеприпасы: смотрите видео