Так, в этом регионе ночью на 13 марта оккупанты открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска. Об этом сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.
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Последствия обстрелов оккупантов
- Так, в Лисичанске орки повредили газовод и несколько домов.
- В Северодонецке пламя охватило 4 дома;
- В Попасной пожар в результате обстрела произошел в 5 домах, еще один дом был полностью разрушен. В городе перебит газовод. Число жертв в настоящее время уточняется.
Уже неделю российская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Они намеренно целятся в тех, от кого не будет сопротивления – женщин и детей, стариков. Россияне уничтожают всех, не медля,
– написал Гайдай.
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