Так, у тому регіоні уночі на 13 березня окупанти відкрили вогонь у бік Попасної та Лисичанська. Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА.
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Наслідки обстрілів окупантів
- Так, у Лисичанську орки пошкодили газовід та декілька будинків.
- У Сєвєродонецьку полум’я охопило 4 будинки;
- У Попасній пожежа внаслідок обстрілу сталася у 5 домах, ще один будинок повністю зруйнували. У також місті перебито газовід. Кількість жертв наразі уточнюється.
Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючи вогонь по домівках. Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву – жінок та дітей, старих. Росіяни знищують всіх, не зволікаючи,
– написав Гайдай.
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