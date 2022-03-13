Однако, несмотря на это, оккупанты продолжают совершать военные преступления. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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ЕСПЧ запретил россиянам бомбить украинские города и невоенные объекты,

– сказал Малюська.

В частности, россиянам нужно воздержаться от нападений на:

жилые помещения,

автомобили скорой помощи,

другие гражданские объекты, особенно охраняемые, такие как школы и больницы.

Однако тем, что россияне нарушают какие-либо условные правила ведения войны и нападают на гражданскую инфораструктуру и людей, они разрушают все свои перспективы в судебном процессе. Следовательно, последствия для россиян – неотвратимые.

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