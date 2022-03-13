Такі боєприпаси відносять до категорії запалювальних, які створюють великі осередки пожеж. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

До теми Уночі росіяни відкрили вогонь у бік Попасної та Лисичанська: наслідки обстрілів

Чим небезпечні фосфорні боєприпаси

За словами Жданова, вони є негуманним видом зброї. Така бомба підривається або на поверхні землі, або на визначеній висоті. Потім розлітається так званий білий фосфор, який підпалюється при плюсовій температурі.

Якщо хтось, не дай Боже, зіткнеться, у жодному випадку не струшуйте з себе цей фосфор. Він має ефект меду. Його не можна струснути з руки – лише змити,

– розповів військовий експерт.

Також треба зняти одяг, якщо є така можливість, або закрити доступ до кисню. Зокрема, залити водою чи закрити мокрою ганчіркою, щоб припинити горіння.

Жданов додав, що внаслідок цього люди отримують дуже серйозні опіки.

Військовий експерт пояснив, чим небезпечні фосфорні боєприпаси: дивіться відео