Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що ворог атакував ракетами С-300. Кількість постраждалих уточнюють.
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Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С300 в центр міста,
– зазначив Старух.
За його словами, зруйнована будівля, що мала статус історичної пам'ятки. Також пошкоджена дорога.
Ворог обстріляв центр Гуляйполя, зруйновано історичну будівлю / Фото Олександр Старух
Наслідки обстрілу 28 вересня / Фото Олександр Старух
Внаслідок атаки пошкоджено також дорогу / Фото Олександр Старух
Старух додав, що російські окупанти обстрілюють Гуляйполе вже кілька місяців, щоб залякати людей та примусити здатися.
Обстріли Запорізької області
- Сьогодні також стало відомо, що загарбники засипали забороненими фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області.
- У ніч проти 25 вересня окупанти завдали 10 ударів по Запоріжжю. Постраждала цивільна інфраструктура.
- 20 вересня ворог завдав масованого ракетного удару по Запорізькому району. Під вогнем опинилися 4 населені пункти.
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