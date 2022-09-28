Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що ворог атакував ракетами С-300. Кількість постраждалих уточнюють.

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Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С300 в центр міста,

– зазначив Старух.

За його словами, зруйнована будівля, що мала статус історичної пам'ятки. Також пошкоджена дорога.

Ворог обстріляв центр Гуляйполя, зруйновано історичну будівлю / Фото Олександр Старух



Наслідки обстрілу 28 вересня / Фото Олександр Старух



Внаслідок атаки пошкоджено також дорогу / Фото Олександр Старух

Старух додав, що російські окупанти обстрілюють Гуляйполе вже кілька місяців, щоб залякати людей та примусити здатися.

Обстріли Запорізької області

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