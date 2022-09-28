Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, что враг атаковал ракетами С-300. Количество пострадавших уточняется.

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Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города,

– отметил Старух.

По его словам, разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Также повреждена дорога.

Враг обстрелял центр Гуляйполя, разрушено историческое здание / Фото Александр Старух



Последствия обстрела 28 сентября / Фото Александр Старух



В результате атаки повреждена также дорога / Фото Александр Старух

Старух добавил, что российские оккупанты обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, чтобы запугать людей и заставить сдаться.

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