Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Захід досі просить Україну не завдавати удари по території росії і поки не дає далекобійне озброєння на 200 – 300 кілометрів. Хоча це допомогло б серйозно ускладнити життя російським окупантам.

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Якщо раніше американці не хотіли спровокувати повну мобілізацію, то тепер це сталося. Це ж скільки життів можна врятувати! Але, на жаль, тут кон'юктура міжнародної політики залежить не від нас. Наші партнери на сьогодні не готові, щоб ми вели вогонь по росії,

– зазначив Жданов.

Це, зокрема, й пов'язано з країнами, які поки мають дещо двояку позицію щодо війни в Україні. Серед них – Китай та Індія. Хоча вони по-своєму намагаються зупинити війну.

Путіну могли поставити ультиматум на саміті ШОС

Як зазначив Жданов, Індія до недавнього часу купляла в росії багато зброї. А ще й досі є найбільшим покупцем нафти. Однак, за певними чутками, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив путіну на саміті ШОС, що диктатор почав війну не в той час і не в тому місці, а загалом це заважає розвитку.

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Також, за словами Жданова, була інформація, що і Китай, й Індія поставили російському диктатору ультиматум, щоб до саміту G20 на Балі у листопаді він закінчив війну.

Він це інтерпретував по-своєму. І почав ескалацію, щоб якнайшвидше закінчити. Тому ми й бачимо мобілізацію, розмови про ядерний удар,

– зазначив Жданов.

Додамо, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, в РНБО вже розробили детальний план, як реагувати на можливе застосування тактичної ядерної зброї по Україні. Його оприлюднять найближчими днями.