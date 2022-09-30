Вручать повестки не имеют права представители полиции, ВСУ и теробороны. Об этом рассказала юрист Анна Оржеховская.

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Кто имеет право выдавать повестки

Уполномоченными на вручение повесток являются:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата).

Кстати, место для вручения повесток никак не регламентировано законодательством – только перечень вручающих их лиц. Это значит, что вам могут вручить повестку в любом месте и это законно.

Призыв на службу производится по приказу военных комиссаров. То есть военком должно сформировать повестку, заполнить туда ваши персональные данные и передать ее уполномоченному лицу.

Если человек, который вручает вам повестку, на ходу заполняет пустой бланк с подписью и печатью руководителя территориального центра, можно фиксировать такие действия на видео, вызвать юристов и полицию. Затем вы можете оспорить следующие действия.

Когда и как можно отказаться от повестки

Если в повестке неправильно указан ФИО человека и есть основания полагать, что эта повестка может быть адресована кому-то другому;

если повестку вручает лицо, не уполномоченное это делать;

если на повестке нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

Чтобы отказаться от повестки, нужно озвучить, почему вы отказываетесь и не подписывать повестку. Уполномоченные лица должны составить акт об отказе.

Вы должны указать причину отказа от повестки, например, нарушен порядок вручения или заполняли неуполномоченные лица. Желательно дополнительно снять этот процесс на камеру, а также сфотографировать акт, – рассказал адвокат Андрей Новак.

Важно, чтобы акт об отказе был составлен в присутствии минимум 2 свидетелей, которые могли бы подтвердить причину отказа.

Что делать, если выдали повестку в другой области

Юристы подчеркивают, что такое вручение незаконно, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту их проживания. Сначала следует устно объяснить, почему вы находитесь в том или ином месте. Можно показать приказ работодателя о командировке.

Если вам все равно вручают повестку, следует настаивать на составлении акта об отказе от получения повестки.

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