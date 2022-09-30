Вручати повістки не мають права представники поліції, ЗСУ та тероборони. Про це розповіла юристка Анна Оржеховська.

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Хто має право видавати повістки

Уповноваженими на вручення повісток є:

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності);

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомату).

До речі, місце для вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством – тільки перелік осіб, які їх вручають. Це означає, що вам можуть вручити повістку у будь-якому місці, і це законно.

Призов на службу відбувається за наказом військових комісарів. Тобто воєнком має сформувати повістку, заповнити туди ваші персональні дані і передати її уповноваженій особі.

Якщо людина, яка вручає вам повістку, "на ходу" заповнює порожній бланк з підписом і печаткою керівника територіального центру, можна фіксувати такі дії на відео, викликати юристів та поліцію. Потім ви можете оскаржити такі дії.

Коли і як можна відмовитися від повістки

Якщо у повістці неправильно вказано ПІБ людини і є підстави вважати, що ця повістка може бути адресована комусь іншому;

якщо повістку вручає особа, яка не уповноважена це робити;

якщо на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Щоб відмовитися від повістки, потрібно озвучити, чому ви відмовляєтеся та не підписувати повістку. Уповноважені особи мають скласти акт про відмову.

Ви маєте зазначити причину відмови від повістки, наприклад, порушено порядок вручення або заповнювали неуповноважені особи. Бажано додатково зняти на камеру цей процес, а також сфотографувати акт, – розповів адвокат Андрій Новак.

Важливо, щоб акт про відмову було складено у присутності мінімум 2 свідків, які б могли підтвердити причину відмови.

Що робити, якщо видали повістку в іншій області

Юристи наголошують, що таке вручення є незаконним, оскільки облік військовозобов’язаних здійснюється за місцем їхнього проживання. Спершу варто усно пояснити, чому ви перебуваєте у тому чи іншому місці. Можна показати наказ роботодавця про відрядження.

Якщо вам все одно вручають повістку, варто наполягати на складанні акту про відмову від отримання повістки.

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