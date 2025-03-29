За даними ISW, росіяни мали успіхи на Донеччині, також просунулися на Курщині та Запоріжжі. Щоправда, на більшості напрямків ворог успіхів не досяг, хоча активно атакує. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на свіжий звіт Інституту вивчення війни.

Актуально Понад 150 боєзіткнень, 72 з них – на Покровському напрямку: зведення Генштабу за 28 березня

Попри тиск, ЗСУ зберігають позиції на Курщині

Відповідно до геолокаційних кадрів, російським військам вдалося просунутися в Курській області. Зокрема, є непідтверджені дані, що ворог захопив Гоголівку (на південний захід від Суджі) та просунувся на схід від Гуєва та в його центральну частину.



Наступ росіян відбувається в районі Олешні (на південний захід від Суджі) та Гоголівки, а також на півночі Сумської області в районі Володимирівки та Веселівки.

Щоправда, є інформація також, що українські бійці зберігають позиції в південному Гуєві, Горналі (на південь від Гуєва) та Олешні.



Що відбувається на Курщині / Карта ISW cтаном на 28 березня

Найгарячіша точка на Харківщині – Вовчанськ

За даними аналітиків, окупанти наступали в районі Вовчанська, однак жодних просувань не було. За словами представника ОТУ "Харків" Павла Шамшина, російські війська щодня проводять до п'яти атак у районі Вовчанська. Підполковник додає, що річка Вовча стала природною перешкодою для просування російських військ у Вовчанську.

До речі ЗСУ могли просунутися вглиб Бєлгородської області на 3 – 4 кілометри, – Reuters

Жодних успіхів для ворога на Луганщині

Тут росіяни продовжують наступ на Куп’янському напрямку. Зокрема, відбулися атаки ворога в районах Фіголівки, Петропавлівки, Степової Новосілки та Піщаного. Однак росіянам це нічого не дало та жодних просувань не було.

Схожа ситуація й у районі Борового. Тут днями ворог атакував біля Загризового, Богуславки, Нової Кругляківки, поблизу Надії та в районі Греківки. Але просунутися російським військам не вдалося.

Триває наступ ворога і на Лиманському напрямку, зокрема в районі Лимана. Тут також жодних успіхів росіяни не здобули.

Де росіяни наступали на Луганщині станом на 28 березня / Карти ISW

Росіяни просунулися в Торецьку та біля Курахового на Донеччині

27 та 28 березня російські війська провели наступальні дії на Сіверському напрямку, а саме в районі Григорівки та Білогорівки й у районі Верхньокам'янського та в районі Івано-Дар'ївки.

Також загарбники продовжили наступ біля Часового Яру – самого міста та в районі Курдюмівки та Озаранівки й у районі Білої Гори та у напрямку Предтечиного.

Однак як на Сіверському напрямку, так і біля Часового Яру успіхів і просувань ворог не мав.

Проте вдалося росіянам просунутися на Торецькому напрямку, а саме у самому Торецьку, зокрема на шахті "Центральна". Також ворог атакував на околицях міста – в районах Дилівки, Кримського, Щербинівки та Леонідівки.

Росіяни продовжили наступ і на Покровському напрямку. Ворог атакував:

на північний схід від Покровська в районі Тарасівки та в напрямку Малинівки;

на схід від Покровська в районі Єлизаветівки, Водяного Другого та Калинового;

на південний схід від Покровська в районі Сухого Яру та Лисівки;

південно-західніше Покровська в районі Котлиного, Новосергіївки, Вдалого, Новоолександрівки, Котлярівки, Успенівки та Преображенки.

Натомість росіяни жодних успіхів не досягли. Водночас українські сили контратакували у районі Котлиного та Котлярівки.

Відповідно до геолокаційних кадрів, росіянам вдалося просунутися на Курахівському напрямку – на північ від Андріївки, що на захід від Курахового. Крім того, російські війська атакували на захід від Курахового – в районі Константинополя, Андріївки, Олексіївки та Богатиря та на південний захід від Курахового – в районі Розливу. Натомість українські війська контратакують у районі Константинополя.

У районі Великої Новосілки росіяни атакували у напрямку Відрадного, в районі Дніпроенергії, Скудного, Бурлацького та у бік Комара. Крім того, відбулися бої в районі Привільного та Вільного Поля та в районі Новосілки.

Підтверджених успіхів ворог на цьому напрямку немає. Ба більше, українським воїнам вдалося відбити посилену атаку російських механізованих підрозділів чисельністю не менше як взвод поблизу Веселого.

Ворог наступає та просувається на Донеччині / Карти ISW станом на 29 березня

Успіхи ворога на Запоріжжі

Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни нещодавно трохи просунулися на північ від Жереб'янки (на північний захід від Роботина). Так, 27 та 28 березня ворог атакував на північний захід від Роботиного в районі Кам'янського, Лобкового, Малих Щербаків, Щербаків і Нестерянки.

Зверніть увагу Ситуація загострується: в Запорізькій області росіяни намагаються просунутись якнайдалі



Ворогу вдалося просунутися на Запоріжжі / Карти ISW станом на 28 березня

Росіяни націлилися на острови в дельті Дніпра

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються створити плацдарми на островах у дельті Дніпра на Херсонщині. 28 березня вони провели обмежені наступальні операції на Дніпровському напрямку, але не просунулися вперед.



Де ворог наступає на Херсонщині / Карта ISW за 28 березня