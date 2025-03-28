Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вночі 28 березня.
До теми Ворог штурмує Успенівку та тисне на Покровському напрямку: аналіз DeepState
Де саме просунувся ворог на Донеччині та Харківщині
Експерти зазначили, що за останню добу ворог мав просування у Донецькій області на Лиманському та Покровському напрямку.
У Харківській області окупанти мали частковий успіх на Куп'янському напрямку.
Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки та Орлянського,
– написали у DeepState.
Яка ситуація біля Катеринівки: дивіться на карті
Що відбувається у Пантелеймонівці: дивіться на карті
Як змінився фронт біля Орлянського: дивіться на карті
До слова, раніше аналітики DeepState повідомляли, що ЗСУ відкинули ворога у селищі Котлине Донецької області під Покровськом. Водночас російська армія мала просування біля населених пунктів Катеринівка і Терни, що на Лиманському напрямку.