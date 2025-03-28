Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили ночью 28 марта.

К теме Враг штурмует Успеновку и давит на Покровском направлении: анализ DeepState

Где именно продвинулся враг в Донецкой и Харьковской областях

Эксперты отметили, что за последние сутки враг имел продвижение в Донецкой области на Лиманском и Покровском направлении.

В Харьковской области оккупанты имели частичный успех на Купянском направлении.

Враг продвинулся возле Катериновки, Пантелеймоновки и Орлянского,

– написали в DeepState.

Какая ситуация возле Катериновки: смотрите на карте

Что происходит в Пантелеймоновке: смотрите на карте

Как изменился фронт возле Орлянского: смотрите на карте

К слову, ранее аналитики DeepState сообщали, что ВСУ отбросили врага в поселке Котлино Донецкой области под Покровском. В то же время российская армия имела продвижение у населенных пунктов Екатериновка и Терны, что на Лиманском направлении.