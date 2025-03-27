Ситуація ускладнилася поблизу низки населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на Лиманському напрямку

Російська армія активно тисне на Ямполівку, а також майже повністю окупувала Терни.

Аналітики кажуть, що відбулося це не раптово. Адже росіяни дуже часто з'являлися на південних околицях цього населеного пункту.

Вони постійно там намагалися заховатися та закріпитися в будинках і посадках.

Були неодноразові кадри відпрацювання бійцями Сил Оборони по противнику як технікою, так і дронами чи артою. На жаль, постійний тиск дав свої результати і ворог підібрався ще ближче до Ямполівки,

– зауважили у DeepState.

Там також додали, що перші заходи окупанти робили в сторону Ямполівки ще задовго до взяття Тернів. Просувалися вони з північно-східної сторони села.

Тепер російська армія намагається пробратися південно-східніше від села і водночас перебити логістичні шляхи з Торського до Ямполівки.

"Дуже неприємна ситуація з флангу для підрозділів, які не один рік тримають там ділянку, зокрема, для бійців 60 та 63 ОМБр", – зауважили аналітики.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Також за їхніми даними ситуація загострюється й навколо Іванівки на правому березі річки Жеребець.

Росіяни тиснуть на й Катеринівку – намагаються пробитися впритул до села та закріпитися там.

Окрім того, роблять спроби просунутися у напрямку населених пунктів Нове та Зелена Долина. Бойові дії тривають.

До слова, за добу 26 березня на Лиманському напрямку Генштаб зафіксував 14 боєзіткнень. Повідомлялося, що Росія намагалася вклинитися в оборону ЗСУ біля населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки.