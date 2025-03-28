Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у п'ятницю, 28 березня. Також запеклі бої були на ще щонайменше 4 напрямках.

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Що відбулося на фронті 28 березня

Впродовж доби ситуація на полі бою була такою: