Українським військовозобов'язаним продовжують роздавати повістки. Після отримання документа людина повинна з'явитися у місцевому територіальному центрі комплектації (колишньому військкоматі – 24 канал).
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Чи можна силою доправити когось до ТЦК
Згідно з чинним законодавством відповідальний за прибуття до військкомату винятково військовозобов'язаний. Немає жодного положення, яке б дозволяло силоміць доправляти людей до центрів комплектації. Насильницькі дії, навпаки, караються українською правосудною системою.
Органи влади можуть затримати людину лише в тому випадку, коли вона:
- спробувала вчинити кримінальне правопорушення;
- уже вчинила кримінального правопорушення;
- підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.
Якщо громадянин України не вчинив чогось протиправного, до нього не можна застосовувати силові методи.
Причини, за яких людина може не з'явитися у військкоматі
Існує лише декілька причин, які дозволяють вам не з'явитися у ТЦК, якщо ви отримали повістку:
- хвороба;
- стихійне лихо;
- смерть рідної людини;
- інша вагома обставина, через яку призовник вчасно не прибув до територіального центру комплектування.
Однак звільнення не є безстроковим. Рано чи пізно вам все одно доведеться прибути до військкомату.
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Нагадаємо, юристи пояснили, що робити у разі отримання повістки в іншій області чи, приміром, на блокпості. Анна Оржеховська заявила, таке "вручення" є незаконним, оскільки облік військовозобов’язаних здійснюється за місцем їхнього проживання.
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