Завідувачка сектору Великописарівського бюро правової допомоги Людмила Мусієнко зазначила, що отримання повістки – не означає одразу призов на службу. Усе залежить від документа, який ви отримали.

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Які існують види повісток

Видавати повістки можуть лише представники територіальних центрів комплектування. Мусієнко розповіла, що далеко не у всіх випадках після отримання повістки чоловіка забирають у Збройні Сили.

Існують 4 види повісток:

Повістка для уточнення даних . Якщо призовник її отримав, це означає, що ТЦК хоче отримати оновлені дані про нього щодо сімейного стану, наявності або відсутності дітей, місця роботи чи стану здоров'я.

Такі повістки також видають, коли призовник мав захворювання, які унеможливлюють військову службу. Центрам комплекції важливо отримувати що 6 місяців докази про наявність хвороби.

. Якщо призовник її отримав, це означає, що ТЦК хоче отримати оновлені дані про нього щодо сімейного стану, наявності або відсутності дітей, місця роботи чи стану здоров'я. Такі повістки також видають, коли призовник мав захворювання, які унеможливлюють військову службу. Центрам комплекції важливо отримувати що 6 місяців докази про наявність хвороби. Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) . Легко здогадатися, що після отримання такого документа чоловік має пройти медичне обстеження.

У комплекті з повісткою призовнику вручається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. У ній лікарі зазначають, чи придатний чоловік до служби.

. Легко здогадатися, що після отримання такого документа чоловік має пройти медичне обстеження. У комплекті з повісткою призовнику вручається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. У ній лікарі зазначають, чи придатний чоловік до служби. Повістка-призов на строкову військову службу. Обов'язково в такому документі має бути вказаний проміжок часу, під час якого призовник має прибути до ТЦК.

У ній також пише про те, що особа має мати зі собою паспорт, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (якщо воно є – 24 канал).

Обов'язково в такому документі має бути вказаний проміжок часу, під час якого призовник має прибути до ТЦК. У ній також пише про те, що особа має мати зі собою паспорт, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (якщо воно є – 24 канал). Мобілізаційне розпорядження. Його вручають військовозобов'язаним, що пройшли медичний огляд та визнані придатними до військової служби.

Такі документи вручають після оголошення мобілізації, у них вказано, що призовник повинен з'явитися у визначений відповідний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Які строки військової служби в Україні

Раніше 24 канал писав про те, які терміни військової служби в Україні. Усе залежить від того, ким ви є. Скажімо, солдати, матроси, сержанти й старшини мають відслужити в ЗСУ до 18 місяців.

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Для людей, що мають ступінь магістра, цей термін – 12 місяців.

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