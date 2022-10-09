Нагадуємо, що в Україні діє можливість забронювати співробітників низки сфер і напрямків від мобілізації. Для цього роботодавці повинні подавати заявку до Мінекономіки.

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Скількох людей уже вдалося забронювати

Відповідь на це питання дала міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зазначила, що у відомстві працюють над тим, що співробітники підприємств, критичних для функціонування економіки, були заброньованими.

За цей час ми до прийняття відповідного закону забронювали вже понад 700 тисяч осіб,

– підкреслила вона.

Також Свириденко зауважила, що Верховна Рада невдовзі має проголосувати за законопроєкт 7687. Він передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, установах і організаціях, критично важливих для функціонування української економіки.

Водночас у Мінекономіки розробляється проєкт. У ньому визначатимуть чіткі та зрозумілі критерії, умови, а також порядок бронювання.

Чи бракує людей в українському війську

На це питання відповів міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що українське військо має достатньо людей, щоб вести боротьбу з ворогом. Також він зауважив, що "Укроборонпром" нарощує обсяги виготовлення як зброї, так і набоїв до неї. Водночас Резніков зазначив, що в умовах ведення війни завжди чогось бракуватиме, і це нормально.

Наразі необхідно постійно поповнювати арсенали. І над цим питанням, за словами міністра, Україна постійно працює спільно з міжнародними партнерами.

Резніков зауважив, що під час війни були періоди, коли українська та російська сторони випускали на добу близько 100 тисяч артилерійських снарядів і ракет. А це означає, що постійно потрібно поновлювати запаси озброєння.

Додамо, що упродовж минулої доби ЗСУ вдалося ліквідувати ще 440 окупантів. Загальні ж втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 62 500 російських загарбників.

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