Олексій Резніков в одну зі своїх недавніх інтерв'ю прокоментував, як Україна чинить опір загарбникам. Зокрема, він проаналізував те, чи достатньо ми маємо для цього військових потужностей.

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Чи бракує Збройним Силам людей

За словами міністра оборони, українській армії вистачає людей. А також "Укроборонпром" нарощує обсяги виготовлення і зброї, і набоїв.

Я б сказав так: людей вистачає. Але коли в тебе йде війна, тобі завжди чогось не вистачає. Інтенсивність ведення війни шалена, а значить, у нас постійна необхідність поповнення арсеналів. І звісно, що ми це все обговорюємо з партнерами,

– сказав Резніков.

Він зазначив, що були періоди цієї війни, коли з української та російської сторін за добу вилітало близько 100 тисяч артилерійських снарядів та ракет. Тому потрібно постійно поновлювати запаси.

Окрім того, Резніков підкреслив, що ми отримуємо від міжнародних партнерів необхідне озброєння за контрактами та МТД.

Що таке МТД Міжнародна технічна допомога – це ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі для підтримки України. Кабінет Міністрів затвердив відповідну постанову про це 15 лютого 2002 року.

Джерело: Міжнародна технічна допомога – це ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі для підтримки України. Кабінет Міністрів затвердив відповідну постанову про це 15 лютого 2002 року.Джерело: Мінекономіки

Чи продовжуватиме український бізнес виконувати контракти Міноборони

Наразі 77 відсотків контрактів Міністерства оборони належать українському бізнесу, однак 65 відсотків грошей йде за цими контрактами за кордон. Однак уряд ухвалив важливі зміни, тому ситуація може змінитись.

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За словами Резнікова, 2023 рік пройде краще для українського виробника завдяки рамковим договорам. Власне, рішення про це затвердив уряд. Важливо забезпечити зараз підтримку українським виробникам, аби уникнути економічної кризи.

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