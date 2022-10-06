Туреччина відмовилась продавати Росії бронежилети та зимову форму

Мовиться про Туреччину, але країна відмовилася. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

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Так, Росія намагалася замовити через треті країни 200 тисяч бронежилетів та 500 тисяч комплектів зимового одягу, проте отримала відмову від Туреччини.

Резніков наголосив, що спостерігає провал "могилізації" в Росії та провал забезпечення нового контингенту.

Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зимового одягу. Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили,

– сказав він.

Глава Міноборони вважає, що поразка Росії у війні з Україною призведе до заміни режиму у Кремлі. Він каже, що у Кремлі приймуть якісь кадрові рішення, когось звинуватять у провалі "спеціальної військової операції", однак, за його словами, це вже не витримає режим.

Резніков підкреслює, коли в Росії буде "ідеальний шторм", ми в цей момент рухатимемося з контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів. Також Україна буде готуватися до обговорення, за допомогою партнерів, з новим керівництвом Росії нової системи гарантій безпеки для України, яка призведе до завершення війни та виходу на кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році.

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