Напоминаем, что в Украине действует возможность забронировать сотрудников ряда сфер и направлений от мобилизации. Для этого работодатели должны подавать заявку в Минэкономики.

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Сколько человек уже удалось забронировать

Ответ на этот вопрос дала министерша экономики Юлия Свириденко. Она отметила, что в ведомстве работают над тем, что сотрудники предприятий, критичных для функционирования экономики, были забронированы.

За это время мы до принятия соответствующего закона забронировали уже более 700 тысяч человек,

– подчеркнула она.

Также Свириденко отметила, что Верховная Рада вскоре проголосует за законопроект 7 687. Он предусматривает бронирование военнообязанных, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, критически важных для функционирования украинской экономики.

В то же время в Минэкономики разрабатывается проект. В нем будут определяться четкие и понятные критерии, условия и порядок бронирования.

Не хватает ли людей в украинской армии

На этот вопрос ответил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что у украинского войска достаточно людей, чтобы вести борьбу с врагом. Также он отметил, что "Укроборонпром" наращивает объемы изготовления как оружия, так и патронов к нему. В то же время Резников отметил, что в условиях ведения войны всегда будет чего-то не хватать, и это нормально.

Теперь необходимо постоянно пополнять арсеналы. И над этим вопросом, по словам Министра, Украина постоянно работает совместно с международными партнерами.

Резников отметил, что во время войны были периоды, когда украинская и российская стороны выпускали в сутки около 100 тысяч артиллерийских снарядов и ракет. А это значит, что нужно постоянно обновлять запасы вооружения.

Добавим, что за прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 440 оккупантов. Общие же потери врага с самого начала полномасштабного вторжения составляют 62 500 российских захватчиков.

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