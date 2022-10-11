Адвокат Андрій Карпенко розповів, що робити, якщо непридатний до служби таки отримав повістку.
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У яких випадках можна взагалі не реагувати на повістку
Адвокат нагадав, що повістка може бути вручена отримувачу лиш особисто. Її може вручити: співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій, зокрема закладів освіти, ФОП, управителі багатоквартирних будинків, власники будинків.
Телефонний дзвінок не вважається викликом до військкомату, тож людина має право не реагувати на такий виклик. Так, вручити повістку в телефонній розмові працівники військкомату не можуть, адже військовозобов'язані мають поставити свій підпис у документах.
Що робити, якщо повістку видали непридатному до служби
- Якщо людина вже проходила військово-лікарську комісію раніше, то дані про результат обстеження були внесені у Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, куди вносять всю інформацію. В цьому реєстрі повинні бути відомості про стан здоров'я, які збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку.
- Документом, який підтверджує непридатність до військової служби, є довідка ВЛК або її нотаріальна завірена копія, а також військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відповідною відміткою.
- Їх можна принести у військкомат самостійно або через свого представника, повноваження якого засвідчені нотаріально.