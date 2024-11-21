Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумыоблэнерго и Житомироблэнерго. Заметим, что в ряде регионов также применяют экстренные отключения света.

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Где ввели аварийные отключения света

Утром 21 ноября Россия в очередной раз выпустила по Украине ракеты с Ту-95МС. На этом фоне по распоряжению "Укрэнерго" в Сумской области введены графики аварийных отключений.

Уважаемые потребители электроэнергии! В 06:54 указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по ГАВ,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. Еще одним регионом, где ввели графики аварийных отключений стала Житомирщина.

"По команде НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине применены аварийные отключения электроэнергии", – написали в компании.

Впоследствии о применении графиков аварийных отключений сообщили в Полтавской области. В то же время в Черновицкой области введены экстренные отключения света.

"Отключение без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", – отметили в Черновцыоблэнерго.

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях света

Киев, Киевская область, Одесская область, Днепропетровская область, Донецкая область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света,

– говорится в сообщении ДТЭК.

В компании добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать.