Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумыоблэнерго и Житомироблэнерго. Заметим, что в ряде регионов также применяют экстренные отключения света.
Смотрите также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Где ввели аварийные отключения света
Утром 21 ноября Россия в очередной раз выпустила по Украине ракеты с Ту-95МС. На этом фоне по распоряжению "Укрэнерго" в Сумской области введены графики аварийных отключений.
Уважаемые потребители электроэнергии! В 06:54 указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по ГАВ,
– говорится в сообщении.
Там отметили, что параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. Еще одним регионом, где ввели графики аварийных отключений стала Житомирщина.
"По команде НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине применены аварийные отключения электроэнергии", – написали в компании.
Впоследствии о применении графиков аварийных отключений сообщили в Полтавской области. В то же время в Черновицкой области введены экстренные отключения света.
"Отключение без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", – отметили в Черновцыоблэнерго.
В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях света
Киев, Киевская область, Одесская область, Днепропетровская область, Донецкая область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света,
– говорится в сообщении ДТЭК.
В компании добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать.