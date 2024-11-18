Детали заявления передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго. Из-за последних атак в Украину вернулись отключения света.

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К чему призвало украинцев Минэнерго

В связи с активизацией массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины Министерство энергетики призывает всех:

Не публиковать фото, видео или любые данные о последствиях ударов.

Не разглашать информацию об объектах атак, повреждениях, попаданиях или восстановлении.

Не обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.

Эти ограничения касаются всех: органов власти, предприятий, представителей медиа, телеграм-каналов, соцсетей и каждого гражданина.

"Разглашение такой информации подвергает страну серьезной опасности. Враг использует эти данные для координации новых атак. Министерство предоставляет минимально необходимую информацию из соображений безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы держать систему стабильной и возвращать свет украинцам", – говорится в сообщении.

Неразглашение информации об энергетике обезопасит Украину.

Давайте объединим усилия! Не позволим врагу достичь цели – оставить нас без света,

– подытожили в Минэнерго.

Как подготовиться к отключениям

Хотя все уже давно знают свои потребности, не лишним будет напомнить, что должно быть в доме во время отключений.

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