Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу. Кроме того, по всем областям ввели графики стабилизационных отключений.

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Какая ситуация в Украине после обстрела энергетики

Алексей Кулеба рассказал, что самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения остается в Одесской области.

В городе Одесса восстанавливают подачу водоснабжения, также отдельные локации работают на генераторах, развернуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, идет работа по полному восстановлению теплоснабжения,

– отметил он.

Вице-премьер также подчеркнул, что больницы и другие социально важные объекты в Одесской области обеспечены электричеством из альтернативных и резервных источников снабжения энергии.

"Отдельное внимание Ивано-Франковской области. Ускоряем работы по установке когенерационных установок и модульных котельных на местах", – отметил Кулеба.

Кроме того, он также рассказал, что в других регионах тепло- и водоснабжение после обстрелов восстановлено. Вице-премьер также поблагодарил за координацию и оперативную работу громадам, областным военным администрациям, представителям правительства, Офиса Президента.

Также Алексей Кулеба отметил, что стоит быть готовыми к сверхтяжелой зиме, поэтому параллельно идет работа по децентрализации объектов тепловой и электрической генерации, чтобы, несмотря на удары врага, украинцы оставались с теплом.

Что рассказали в ДТЭК о ситуации в Одесской области

У ДТЭК отметили, что в Одесской области продолжаются аварийные ремонтные работы. Графики стабилизационных отключений пока не применяются, продолжаются экстренные отключения света.

За минувшие сутки энергетикам удалось вернуть свет для 400 тысяч семей. Сейчас без электроснабжения остаются 321 тысяча клиентов в Одессе и области,

– рассказали в компании.

Там также подчеркнули, что самая сложная ситуация остается в южной части Одессы. Значительно повреждено магистральное энергетическое оборудование.

"Сейчас нет возможности запитать объекты водо- и теплоснабжения микрорайона Таирова и прилегающих территорий", – сказали в ДТЭК.

В то же время в компании заверили, что энергетики работают на местах круглосуточно, пока не удастся подать напряжение в регион.