Деталі заяви передає 24 Канал з посиланням на Міненерго. Через останні атаки в Україну повернулися відключення світла.

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До чого закликало українців Міненерго

У зв'язку з активізацією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає всіх:

Не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів.

Не розголошувати інформацію про об'єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення.

Не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об'єктів.

Ці обмеження стосуються всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина.

"Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак. Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям", – мовиться в повідомленні.

Нерозголошення інформації про енергетику убезпечить Україну.

Об'єднаймо зусилля! Не дозволимо ворогу досягти мети – залишити нас без світла,

– підсумували в Міненерго.

Як підготуватися до відключень

Хоча всі вже давно знають свої потреби, та не зайвим буде нагадати, що має бути в домі під час відключень.

Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Ідеальний варіант – купити зарядну станцію. Це переважно стосується тих, хто має кошти і чия робота залежить від стабільного інтернету.

Як обрати зарядну станцію / Інфографіка UAWarInfographics