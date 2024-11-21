Об этом пишут Воздушные силы, передает 24 Канал. Были ли пуски ракет Х-101 – пока не известно, но пусковые маневры вражеские самолеты уже совершили.
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Ракетная угроза 21 ноября: что происходит
Ранее также была угроза ударов "Кинжалов", но мониторинговые каналы сообщили, что два борта МиГ-31к совершили посадку на аэродром "Саваслейка".
По подсчетам мониторинговых сообществ, 4 борта Ту-95МС осуществили пусковые маневры 2 волнами.
Если пуски реальные, ракеты в наше воздушное пространство залетят где-то в 06:40.
Всего в воздухе 6 самолетов, они продолжают движение в сторону Каспийского моря. Все борта взлетели из Энгельса.
Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.
В воздухе находятся самолеты Ту-95, сообщили Воздушные силы.