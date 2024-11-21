Об этом пишут Воздушные силы, передает 24 Канал. Были ли пуски ракет Х-101 – пока не известно, но пусковые маневры вражеские самолеты уже совершили.

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Ракетная угроза 21 ноября: что происходит

06:06, 21 ноября Ранее также была угроза ударов "Кинжалов", но мониторинговые каналы сообщили, что два борта МиГ-31к совершили посадку на аэродром "Саваслейка".

05:57, 21 ноября По подсчетам мониторинговых сообществ, 4 борта Ту-95МС осуществили пусковые маневры 2 волнами. Если пуски реальные, ракеты в наше воздушное пространство залетят где-то в 06:40. Всего в воздухе 6 самолетов, они продолжают движение в сторону Каспийского моря. Все борта взлетели из Энгельса.

05:48, 21 ноября Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.

05:43, 21 ноября В воздухе находятся самолеты Ту-95, сообщили Воздушные силы.

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