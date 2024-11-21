Про це пишуть Повітряні сили, передає 24 Канал. Чи були пуски ракет Х-101 – поки не відомо, але пускові маневри літаки ворога вже здійснили.
Разом із цим В Україні повітряна тривога в усіх областях: подбайте про безпеку
Ракетна загроза 21 листопада: що відбувається
Раніше також була загроза ударів "Кинджалів", але моніторингові канали повідомили, що два борти МіГ-31к здійснили посадку на аеродром "Саваслейка".
За підрахунками моніторингових спільнот, 4 борти Ту-95МС здійснили пускові маневри 2 хвилями.
Якщо пуски реальні, ракети в наш повітряний простір залетять десь о 06:40.
Усього у повітрі 6 літаків, вони продовжують рух у бік Каспійського моря. Всі борти злетіли з Енгельса.
Імовірно, здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу.
У повітрі перебувають літаки Ту-95, повідомили Повітряні сили.