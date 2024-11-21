Про це повідомили Повітряні сили, пише 24 Канал. Примітно, що ударні дрони цієї ночі в повітряному просторі відсутні.

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Повітряна тривога вночі 21 листопада: що сталося

Зранку 21 листопада, о 05:03, миттєво по всій Україні оголосили повітряну тривогу. За хвилину Повітряні сили повідомили причину.

Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу,

– мовилося у повідомленні.

У різних спільнотах телеграму почали писати про можливість застосування "дальньої балістики" на кшталт РС-26. А також про зліт МіГ-31К, носія ракети Х-47М2 "Кинджал". Хай там як, а загроза виникла для всіх регіонів країни.

А о 05:18 Повітряні сили повідомили, що фіксують швидкісну ціль у напрямку Дніпра. І там почули вибухи, як повідомили у Суспільному. Чи це був "Кинджал", чи "Іскандер-К", як припускають у мережі, наразі точної інформації немає.

О 05:22 Повітряні сили окремо уточнили: повітряна тривога через зліт МіГ-31К. Моніторингові спільноти додали, що літаків у повітрі кілька штук.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.