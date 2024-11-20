Пуски "Рубежу" начебто мали відбутися на полігоні під Астраханню. Повідомлення про можливі випробування ракети збіглися та наклалися на повідомлення посольства США в Україні про потенційну потужну ракетну атаку на Київ. Через це американське посольство в українській столиці оголосило про позаплановий вихідний, його приклад наслідували посольства Греції, Італії, Іспанії та низки інших країн, передає 24 Канал.

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Що відомо про РС-26 "Рубеж"

РС-26 заявлена як балістична ракета середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентна удару трьох ракет "Іскандерам-М".

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, ракета уражає цілі на відстані до 6000 кілометрів. До слова, відстань від Києва до тієї самої Астрахані – 1300 кілометрів.

Коштує ця ракета десятки мільйонів доларів.

Розробив РС-26 "Рубеж" Московський інститут теплотехніки, а виробляють снаряди на Воткинському заводі.

Перший пуск ракети відбувся у вересні 2011 року. У 2018 році її виключили з програми озброєння до 2027 року.

Яка ймовірність використання Росією "Рубежа"

За словами ексзаступника начальника Генштабу ЗСУ, експерта у галузі ППО Ігоря Романенка, ракета "Рубеж" здатна долетіти до Києва за 8-10 хвилин. Ця ракета є потужнішою за звичайну балістику, яку вже неодноразово вдавалося збивати українській ППО.

Аналітик вважає, що за допомогою нової ракети росіяни розраховувати впливати на "центри ухвалення рішень" в Україні. Тому з урахуванням глобальної обстановки ймовірність її пусків є доволі високою.

Також не виключає удар "Рубежом" по Україні і військовий експерт Павло Нарожний. Він зазначає, що удар цією ракетою охопить значну площу. Основна боєголовка здатна розділитися на частини, кожна з них важитиме понад 100 кілограмів.

На думку Нарожного, наявні в Україні засоби ППО не можуть збити ракету у верхніх шарах атмосфери. Для цього потрібні системи THAAD, передача яких навіть не обговорювалася. Не усі, але бойові частини ракети, може збивати комплекс Patriot.