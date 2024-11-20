Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зазначивши, що український військово-промисловий комплекс має великий потенціал, який оцінили західні партери. Також балістична ракета українського виробництва успішно пройшла випробування.

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Є лише одне питання

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці нагадав, що влітку було багато публікацій щодо стану українського ВПК.

Зокрема, представники адміністрації президента США приїжджали до України і наголошували на тому, що ВПК з початку повномасштабного вторгнення наростив свої потужності у шість разів. Його потенціал оцінюють у 30 мільярдів доларів США. Водночас його потужності завантажені лише на третину.

Україна влітку і восени підписала низку контрактів із західними компаніями щодо налагодження виробництва зброї в нашій країні та щодо налагодження виробництва Укроборонпрому за кордоном на потужностях західних компаній,

– зазначив він.

Тому це все можливо, на його думку, питання лише у фінансуванні. Якщо якась країна не має запасів зброї, щоб передати її, то вона може вкладатися грошима в виробництво зброї в Україні. Наприклад, таким шляхом йде Данія.

Українська зброя, можливо, не така високотехнологічна, як західного зразка, але дешевша у виробництві. Та сама САУ "Богдана", виробництво якої у кількості 18 одиниць профінансували данці, була зроблена у надзвичайно короткі строки – за 3 – 4 місяці.

Водночас її найближчий конкурент САУ Caesar, яка є набагато точніша, але разом з тим вона і вдвічі дорожча.

Тому усі потужності у нас є. Головне, щоб було налагоджене вчасне фінансування від наших партнерів, щоб розвивати наш потенціал. І, відповідно, щоб ця зброя конкурувала,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Наприклад, країни Балтії вже придивляються і думають контрактувати зброю українського виробництва. Зокрема їх зацікавила вся лінійка наших дронів, ракет та інших видів озброєння.

Зазначимо, що президент України, презентуючи Плану стійкості у Верховній Раді, анонсував у 2025 році виробництво Україною щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Адже безпілотники компенсують дефіцит артилерії в армії.

Також Зеленський поставив завдання виготовити 3 000 крилатих ракет і нагадав, що в Україні вже зробили довгі "Нептуни" і "є перші ураження".