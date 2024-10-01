Інформації про цю зброю мінімум, адже Володимир Зеленський назвав її серед інших розробок, зокрема, ракети-дрона "Паляниці". Тож назва чи характеристики нової балістичної ракети поки що залишаються таємницею.

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Зеленський заявив про нову українську балістичну ракету

Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють інші види наших далекобійних дронів, працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "Нептуни",

– сказав гарант.

За його словами, Україна здатна виробляти щороку 4 мільйони дронів, уже законтрактовано понад 1 мільйон. Держава виробляє 15 – 20 САУ "Богдана" на місяць. В Україні створили нову ремонтну базу для техніки, у червні зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні німецька БМП Marder.

"Якщо колись, роки тому, українська "оборонка" мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися", – завершив президент.

Цікаво! Словами про роботу "Нептунів" Зеленський, імовірно, підтвердив припущення експертів про те, що Україна все ж модернізувала протикорабельні ракети і навчила їх уражати наземні цілі. Принаймні за декілька ударів по наземних цілях окупантів узяли відповідальність ВМС.