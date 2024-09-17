Військово-морські сили ЗСУ підтвердили цей удар. Було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які накопичували загарбники. У Defence Express вважають, що Київ ударив "Нептуном".

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Чому склади під Маріуполем міг уразити "Нептун"

З огляду на те, що про знищення ворожих складів відзвітували саме у ВМС ЗСУ, то можна вкотре припустити, що удар було завдано саме українськими крилатими ракетами "Нептун". З огляду на те, що удар було здійснено по цілі, яка знаходиться на відстані у менш як 100 кілометрів від лінії фронту, то тут ми обережно можемо говорити про дві речі. З одного боку, відзначити позитив з ймовірним нарощенням виробництва українських крилатих ракет. З іншого, сказати про дефіцит у Силах оборони України крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG чи ATACMS, тим паче, що це питання вже висвітлювалося у західних ЗМІ,

– пишуть експерти.

Defence Express навели інші приклади можливого застосування ракети "Нептун":

у липні у Генштабі натякали, що підрозділи ВМС ЗСУ здійснили удар по складу зберігання техніки та озброєння російського окупаційного війська у Курській області;

у серпні вже у Ростовській області уразили зенітний ракетний комплекс С-300, який прикривав НПЗ у Новошахтинську, для удару ракета подолала насичену засобами ППО прифронтову зону;

також у серпні ВМС ЗСУ знищили пором "Конро Трейдер".

Цікаво! Після влучання по С-300 в Defence Express написали: щоб модернізувати протикорабельний "Нептун" для ураження наземних цілей, слід встановити системи огинання рельєфу місцевості, системи навігації типу TERCOM і DSMAC, які дозволяють орієнтуватися без супутникової навігації, а також дуже чутливі головки самонаведення.